В Кемерове драгдилера, распространявшего «пластилиновые» наркотики, отправили в колонию на шесть лет

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове осудили 31-летнего мужчину, который пытался продать «пластилиновые» наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как стало известно в ходе следствия, кемеровчанин подрабатывал закладчиком интернет-магазина в мессенджере. Он забрал оптовую закладку по указанным координатам, расфасовал наркотики на свертки и отправился оборудовать тайники – запрещенные вещества он прятал под кору деревьев и внутрь пней. За этим делом его и застали полицейские. Оперативники нашли у мужчины 46 пластилиновых слепков, внутри которых находились синтетические наркотики. Еще две закладки они обнаружили в тайниках. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ).

Суд признал драгдилера виновным и приговорил к шести годам колонии строгого режима.