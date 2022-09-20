В Красноярском крае с поезда сняли трех пьяных вахтовиков из Кузбасса

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Трех вахтовиков из Кузбасса высадили из поезда из-за дебоша. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел на территории Красноярского края. Трое мужчин в возрасте от 35 до 52 лет возвращались с работы вахтовым методом в Киселевск из Иркутской области. В пути мужчины выпивали, шумели, выражались нецензурной бранью и мешали отдыху других пассажиров. В итоге к поезду на станции Иланская был вызван наряд полиции, чтобы высадить дебоширов.

Мужчин доставили в дежурную часть. В общей сложности в отношении них составили семь административных протоколов (в том числе, по статьям «Мелкое хулиганство», «Распитие спиртных напитков в общественном месте», «Появление в общественном месте в состоянии опьянения»).