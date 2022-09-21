В Кузбассе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Фото: архив "КП" Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Яшкинском районе автомобильная дорога была отремонтирована после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Местная жительница пожаловалась на состояние дорожного полотна прокурору области Александру Блошкину на личном приеме. После обращения была проведена проверка и она подтвердила, что дорога по улице Горького в пгт Яшкино находится в ненадлежащем состоянии, имеются просадки и колейность свыше пяти сантиметров.

Прокурор района обратился в суд с требованием к местной администрации и Комитету по благоустройству привести дорогу в порядок. Его требования были удовлетворены.

Сообщается, что сейчас ремонт полотна завершен.