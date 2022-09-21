Финансирование программы развития Кузбасса до 2024 года увеличено на 15,5 млрд рублей

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Финансирование программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года увеличено на 15,5 млрд рублей. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 71 млрд рублей, из них 57 млрд рублей - из федерального бюджета.

Распоряжением Правительства РФ общий объем финансирования программы увеличен более чем на 15,5 млрд рублей, в том числе:

- на 5,8 млрд рублей за счет федерального бюджета в основном за счет корректировки финансирования мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- на 9,7 млрд рублей за счет бюджета Кузбасса, где основная доля приходится на строительство автомобильной дороги Северо-Западный обход Кемерова.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в рамках программы до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам. Также реализация всех мероприятий позволит создать в регионе дополнительно порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля к концу 2024 года.

Напомним, что в марте 2021 года во исполнение поручения Президента России распоряжением Правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.