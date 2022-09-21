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Происшествия21 сентября 2022 5:08

В Кемерове спасатели освободили двухлетнюю девочку, закрывшуюся в квартире

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: Администрация города Кемерово.

Фото: Администрация города Кемерово.

Кемеровские спасатели освободили двухлетнюю девочку, закрывшуюся в квартире. Об этом сообщает администрация города.

Так, встревоженная кемеровчанка позвонила по круглосуточному номеру телефона «112». Женщина сообщила, что на несколько минут вышла на лестничную площадку, в это время двухлетняя внучка подбежала к двери и закрыла ее на засов. Жительница поняла, что ребенку невозможно объяснить, что ему нужно делать. Тогда она обратилась в Кемеровскую службу спасения.

Дежурный экипаж спасателей направили к дому по проспекту Октябрьский. Они обеспечили доступ в квартиру с помощью специального инструмента. Отмечено, что девочке медицинская помощь не потребовалась.