Межнациональный совет Кузбасса выразил солидарность с решением Президента РФ о частичной мобилизации. Фото: Александр КОЦ

Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выразил солидарность с решением Президента Российской Федерации о частичной мобилизации. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Как и раньше, в тяжелые для нашей страны времена, бок о бок, люди разных национальностей и вероисповеданий встают плечом к плечу на защиту своего родного дома и своих близких. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, армию, наших земляков, которые отстаивают безопасность России и Президента, который принял самое сложное в своей жизни решение и встал на защиту суверенитета государства, - говорится в обращении.

Также в обращении отмечено, что Кузбасс всегда славился героями. Только в годы войны более 300 тысяч кузбассовцев сражались на фронтах войны, защищая Родину.