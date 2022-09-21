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Общество21 сентября 2022 9:44

Межнациональный совет Кузбасса выразил солидарность с решением Президента РФ о частичной мобилизации

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Межнациональный совет Кузбасса выразил солидарность с решением Президента РФ о частичной мобилизации.

Межнациональный совет Кузбасса выразил солидарность с решением Президента РФ о частичной мобилизации.

Фото: Александр КОЦ

Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Кузбасса выразил солидарность с решением Президента Российской Федерации о частичной мобилизации. Об этом сообщает администрация правительства региона.

- Как и раньше, в тяжелые для нашей страны времена, бок о бок, люди разных национальностей и вероисповеданий встают плечом к плечу на защиту своего родного дома и своих близких. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, армию, наших земляков, которые отстаивают безопасность России и Президента, который принял самое сложное в своей жизни решение и встал на защиту суверенитета государства, - говорится в обращении.

Также в обращении отмечено, что Кузбасс всегда славился героями. Только в годы войны более 300 тысяч кузбассовцев сражались на фронтах войны, защищая Родину.