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Происшествия22 сентября 2022 0:28

В Кузбассе мужчину отправили на шесть лет в колонию за убийство знакомого

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе суд признал виновным 65-летнего новокузнечанина, который убил знакомого. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Двое мужчин поссорились во время распития спиртных напитков во дворе многоэтажного дома. Причиной конфликта послужили деньги: 53-летний мужчина считал, что его собутыльник зарабатывает много, а денег на выпивку дает мало или вообще не дает. Товарищи подрались и разошлись. Однако вскоре 65-летний новокузнечанин вернулся и снова стал ругаться с другом, ударив его ножом в грудь. Соседи вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось - он умер в больнице.

Нападавший мужчина со следствием не сотрудничал, вину не признал. Однако были собраны неопровержимые доказательства его причастности к смерти знакомого.

Суд назначил горожанину шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.