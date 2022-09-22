В Кузбассе мужчину отправили на шесть лет в колонию за убийство знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе суд признал виновным 65-летнего новокузнечанина, который убил знакомого. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в мае прошлого года. Двое мужчин поссорились во время распития спиртных напитков во дворе многоэтажного дома. Причиной конфликта послужили деньги: 53-летний мужчина считал, что его собутыльник зарабатывает много, а денег на выпивку дает мало или вообще не дает. Товарищи подрались и разошлись. Однако вскоре 65-летний новокузнечанин вернулся и снова стал ругаться с другом, ударив его ножом в грудь. Соседи вызвали скорую, но спасти пострадавшего не удалось - он умер в больнице.

Нападавший мужчина со следствием не сотрудничал, вину не признал. Однако были собраны неопровержимые доказательства его причастности к смерти знакомого.

Суд назначил горожанину шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.