Кемеровские врачи спасли жизнь обгоревшему ребенку

Фото: Минздрав Кузбасса

В Кемерове врачи спасли семилетнего мальчика, который получил 50-процентные ожоги тела. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Ребенок, оставшись дома один, обнаружил спички с бензином, и стал играть с ними. В результате поджигания, мальчик получил ожоги общей площадью около 50%.

Медики Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского сотворили настоящее чудо. Мальчику было проведено пять операций, в ходе которых практически весь кожный покров был восстановлен. Сейчас жизни маленького пациента ничего не угрожает, он постепенно идет на поправку.