Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 7:11

Кемеровачанка пожаловалась на водителя такси, применившего к ней силу

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские провели проверку после жалобы о нападении водителя такси на пассажирку. Данные не подтвердились, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась местная жительница, у которой произошел конфликт с водителем такси. По словам женщины, после словесной перепалки мужчина заставил ее выйти из машины и затем толкнул. Пассажирка упала и получила ссадины, а также разбила мобильный телефон.

По заявлению горожанки была проведена проверка, по результатам которой участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Кировский» отказал в возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям «Побои» и «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Обстоятельства, указанные жительницей Кемерова, не нашли своего объективного подтверждения. В том числе их опровергают опрошенные свидетели – работники нескольких торговых точек, - сообщили в полиции.