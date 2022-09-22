Кемеровачанка пожаловалась на водителя такси, применившего к ней силу

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В Кемерове полицейские провели проверку после жалобы о нападении водителя такси на пассажирку. Данные не подтвердились, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась местная жительница, у которой произошел конфликт с водителем такси. По словам женщины, после словесной перепалки мужчина заставил ее выйти из машины и затем толкнул. Пассажирка упала и получила ссадины, а также разбила мобильный телефон.

По заявлению горожанки была проведена проверка, по результатам которой участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Кировский» отказал в возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям «Побои» и «Уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Обстоятельства, указанные жительницей Кемерова, не нашли своего объективного подтверждения. В том числе их опровергают опрошенные свидетели – работники нескольких торговых точек, - сообщили в полиции.