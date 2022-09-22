В Кузбассе помогли заблудившейся в лесу 85-летней пенсионерке вернуться домой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Березовском полицейские помогли заблудившейся в лесу 85-летней пенсионерке вернуться домой. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию около 17.00 позвонил 53-летний кемеровчанин. Он рассказал, что его 85-летняя мать уехала в Березовский в гости к знакомой. Женщины пошли в лес за грибами. Подруга из леса вышла, а гостья дорогу назад не нашла и позвонила сыну.

Правоохранители выдвинулись на поиски пожилой жительницы. Они объехали территорию в обозначенном районе. Заметили в поселке Бирюли женщину, схожую с приметами пропавшей. Выяснилось, что именно ее разыскивал сын. Пенсионерка вышла к населенному пункту, блуждая по лесу. Жительница не знала, где именно находится.

Полицейские доставили ее до автовокзала в Березовском, проводили до междугороднего автобуса, позвонили сыну жительницы, чтобы он встретил ее на автовокзале в Кемерове.