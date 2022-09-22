Новый рекорд позволит России войти в топ-5 мировых экспортеров рыбного филе

По итогам 2022 года Россия может поставить на мировые рынки более 190 тыс. тонн рыбного филе, что на примерно на 30% превысит результат 2021 года, следует из прогноза экспертов Россельхозбанка к V международному рыбопромышленному форуму в Санкт-Петербурге. Этот рекордный результат позволит стране переместиться с текущего 7 на 5 место среди экспортеров рыбного филе в мире, оставив позади Нидерланды и Исландию.

По данным экспертов Россельхозбанка, такой рывок вперед стал возможным благодаря последовательному созданию производственных мощностей и их модернизации, в первую очередь – на Дальнем Востоке, вблизи рынков сбыта. Для рыбохозяйственного комплекса это несомненный плюс, так как экспорт переработанной продукции позволяют диверсифицировать отгрузки и создать новые рабочие места.

Рост поставок продукции с повышенной добавленной стоимостью постепенно меняет ландшафт экспорта РХК Дальнего Востока. Если раньше его основу составляли мороженая рыба, крабы и икра, то теперь наблюдается четкий тренд на диверсификацию за счет филе, рыбных консервов и пресервов, рыбьего жира, печени, молок и рыбной муки.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, главным потребителем рыбного филе из России выступает Южная Корея, на которую в 2021 году пришлось 52,5 тыс. тонн, или 35% поставок. На втором месте Нидерланды (34,2 тыс. тонн, 23%), тройку замыкает Германия (18,8 тыс. тонн, 13%).

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