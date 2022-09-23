В Кузбассе девушка убила 95-летнюю старушку ради денег

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В Кузбассе осудили 21-летнюю девушку, которая убила 95-летнюю старушку ради 350 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

Трагедия произошла два года назад. Девушка пришла в гости к знакомой пенсионерке, повалила ее на пол и накрыла ей лицо подушкой. Старушка в силу возраста и физического состояния не могла сопротивляться. Девушка убила пожилую женщину, а затем забрала из спальни 350 тысяч рублей и скрылась.

Преступницу задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).

На основании вердикта присяжных суд признал девушку виновной и приговорил ее к 21 году лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.