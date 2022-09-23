За сутки в Кузбассе выявили 584 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 584 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 842 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 199 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 191 755 выздоровели, 2 635 скончались, 5 537 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.