Илья Середюк возглавил правительство Кузбасса

Фото: администрация г. Кемерово

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев утвердил новый состав правительства Кемеровской области. Соответствующий документ размещен в электронном бюллетене правительства.

Согласно документу, председателем правительства стал Илья Середюк. Его первым заместителем назначен министр финансов Игорь Малахов. Кроме того, утверждены четверо заместителей председателя правительства. Ими стали Сергей Алексеев (зам по вопросам культуры, спорта и туризма), Сергей Ващенко (по экономическому развитию), Елена Воронина (по вопросам социального развития) и Денис Ильин (по агропромышленному комплексу).

В состав правительства также вошли заместители губернатора Валерий Догадов, Глеб Орлов, Андрей Панов, Ольга Турбаба, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов и министры.