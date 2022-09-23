В Новокузнецке 25 человек эвакуировались из здания пекарни из-за пожара. Скрин: ВКонтакте/incident_nvzk.

В Новокузнецке 22 сентября в 14.21 произошел крупный пожар на улице Карагандинской. Очевидцы опубликовали кадры происшествия в соцсети. В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили подробности случившегося.

В ведомстве отметили, что крыша горела открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. Самостоятельно эвакуировались 25 человек до прибытия подразделения пожарной охраны. Общая площадь пожара составила 145 кв. м. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 24 человека и семь единиц техники. Пожар ликвидировали в 14.55. Предварительная причина случившегося - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.