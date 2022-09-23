Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 26 по 30 сентября. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 26 по 30 сентября текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 26 сентября, в понедельник, можно обратиться к Олегу Токареву - министру угольной промышленности Кузбасса по телефону 8 (3842) 58-21-08. 27 сентября, во вторник, будет принимать вопросы жителей региона Андрей Ариткулов - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-33-78.

В среду, 28 сентября, примет обращения кузбассовцев Сергей Алексеев - заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) по телефону 8 (3842) 58-36-46. В четверг, 29 сентября, будет общаться с гражданами Татьяна Ярополова - и. о. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-43-17. В пятницу, 30 сентября, ответит на вопросы жителей Евгений Бойко - начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-46-71.