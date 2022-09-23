Кузбассовцы идут в военкоматы, не дожидаясь повестки о мобилизации

Узнав о частичной мобилизации, многие мужчины пошли в военкомат самостоятельно, без получения повестки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минобороны РФ сообщает, что за первые сутки частичной мобилизации порядка десяти тысяч человек прибыли в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки. Есть среди этих десяти тысяч и кузбассовцы. И хотя очередей у военкоматов, как в некоторых регионах, в Кузбассе пока не наблюдается, первые добровольцы уже начали оббивать их пороги с просьбой отправиться в зону СВО.

30-летний новокузнечанин Исмаил рассказал журналистам, что повестка ему не приходила, но услышав о мобилизации, решил добровольно отправиться воевать.

- Я служил на срочной службе, теперь решил пойти по контракту, необходимые умения есть. Нужно же защищать близких и Родину, - пояснил молодой человек.

Другой новокузнечанин, Алексей, отец трех дочерей, тоже целенаправленно решил отправиться защищать Донбасс, потому что не хочет, чтобы противник пришел на территорию нашей страны.