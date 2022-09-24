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Происшествия24 сентября 2022 6:26

В Кузбассе нашли пропавшего семилетнего ребенка

Анастасия СЕРГЕЕВА
Помогли вернуть ребенка сержант Андрей Умников и младший сержант Алексей Пономарев.

Помогли вернуть ребенка сержант Андрей Умников и младший сержант Алексей Пономарев.

В Березовском сотрудники Росгвардии помогли найти ребенка, которого потеряли родители. Об инциденте рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области.

Информация о пропаже семилетнего мальчика поступила в вечернее время. Школьник не вернулся с прогулки вовремя, и его отец обратился за помощью к правоохранителям. Росгвардейцы приступили к поиску и вскоре обнаружили ребенка на детской площадке в километре от дома. Как оказалось, мальчик заигрался и, забыв предупредить родных, отправился гулять вместе с друзьями.

Ребенка вернули домой.