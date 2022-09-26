В Кузбассе назначен новый прокурор

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Прокурором Заводского района Новокузнецка назначен старший советник юстиции Павел Полозов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации 22 сентября.

Павел Полозов служит в органах прокуратуры с 2001 года, начинал с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района. Также работал старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района, помощником и старшим помощником прокурора Центрального района и заместителем прокурора Кузнецкого района. С 2020 года занимал должность прокурора Новоильинского района.