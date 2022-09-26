В Кузбассе без вести пропал 83-летний мужчина. Фото: vk.com/la_kemerovskaya.

В городе Мыски ищут 83-летнего Вадима Полякова. Пожилой мужчина 25 сентября 2022 года ушел из дома в неизвестном направлении. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Он был одет в светло-бежевую куртку, синие джинсы, черные ботинки и темную кепку, а также с собой была черная сумка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.