Возбуждено уголовное дело: в Кузбассе преподавателя заподозрили в получении взяток

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайге возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя учебного заведения, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Установлено, что в прошлом году 30-летний педагог получил деньги от студентов вуза за выдачу удостоверений «Помощник машиниста». Мужчина выставил учащимся в зачетные книжки и экзаменационные ведомости оценки, но при этом экзамен он не проводил.

В ходе расследования собраны доказательства 12 эпизодов обоих преступлений. Общая сумма взяток составила более 15 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». Теперь преподаватель может сесть в тюрьму на два года.