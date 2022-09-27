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Происшествия27 сентября 2022 5:50

Кузбассовец отправится в колонию за убийство сожительницы

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кузбассовец отправится в колонию за убийство сожительницы.

Кузбассовец отправится в колонию за убийство сожительницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 40-летний житель пгт Яя признан виновным в смерти сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в сентябре прошлого года у себя дома мужчина с сожительницей распивали горячительные напитки. У пары возник словесный конфликт, женщина оскорбила мужчину нецензурными словами. Тот разозлился и нанес 40-летней сожительнице ножевое ранение. Затем он позвонил своей матери и попросил вызвать скорую помощь. Женщину госпитализировали, но она скончалась в медучреждении от полученного повреждения.

Кузбассовца задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.