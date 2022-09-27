Кузбассовец отправится в колонию за убийство сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 40-летний житель пгт Яя признан виновным в смерти сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в сентябре прошлого года у себя дома мужчина с сожительницей распивали горячительные напитки. У пары возник словесный конфликт, женщина оскорбила мужчину нецензурными словами. Тот разозлился и нанес 40-летней сожительнице ножевое ранение. Затем он позвонил своей матери и попросил вызвать скорую помощь. Женщину госпитализировали, но она скончалась в медучреждении от полученного повреждения.

Кузбассовца задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Суд приговорил жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.