В Кузбассе женщина убила топором подругу из ревности

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе осудили 42-летнюю жительницу Белова, которая убила знакомую. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Женщины вместе выпивали. В ходе застолья у них зашла речь о том, что одна из них живет с бывшим сожителем другой. Женщины поссорились на почве ревности, и хозяйка дома, разозлившись, несколько раз ударила подругу топором. Пострадавшая скончалась на месте.

Нападавшую беловчанку задержали. Она сотрудничала со следствием и признала свою вину.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.