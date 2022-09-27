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Происшествия27 сентября 2022 8:11

В Кузбассе женщина убила топором подругу из ревности

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе осудили 42-летнюю жительницу Белова, которая убила знакомую. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Женщины вместе выпивали. В ходе застолья у них зашла речь о том, что одна из них живет с бывшим сожителем другой. Женщины поссорились на почве ревности, и хозяйка дома, разозлившись, несколько раз ударила подругу топором. Пострадавшая скончалась на месте.

Нападавшую беловчанку задержали. Она сотрудничала со следствием и признала свою вину.

Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии общего режима.