За сутки в Кузбассе выявили 587 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 587 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 634 человека.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 202 446 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 194 235 выздоровели, 2 647 скончались, 5 564 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.