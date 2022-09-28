В Новокузнецке осудили жителя, который похитил 325 тысяч рублей у своего дедушки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке осужден 22-летний житель, который похитил 325 тысяч рублей у своего дедушки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 68-летний житель обратился в полицию. Он рассказал, что у него было похищено более 325 тысяч рублей путем обмана. Пожилой мужчина заподозрил в преступлении своего внука. Оказалось, что ранее житель уже неоднократно погашал долги внука в микрофинансовых организациях, где тот брал займы. Пенсионер оплатил его задолженность, а затем отказал родственнику в материальной поддержке.

Уже в феврале 2022 года внук вновь обратился к пожилому мужчине и сообщил о финансовых проблемах и якобы поступающих угрозах со стороны коллекторов. Пенсионер испугался за жизнь и здоровье внука, поэтому предоставил ему как собственные сбережения, так и занял деньги у знакомых. Молодой парень поддерживал страх родственников за его жизнь и приходил домой с травмами. Он утверждал, что его избивают коллекторы и просил денежные средства. Пенсионер верил внуку, но позже понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Правоохранители задержали молодого человека. Выяснили, что его жизни и здоровью никто не угрожал, а травмы он получал, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело было направлено в суд, который назначил ему в качестве наказания два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.