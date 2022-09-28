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Общество28 сентября 2022 8:51

В Кузбассе стартовала образовательная программа Международного угольного форума

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кузбассе с 6 по 9 октября проходит Международный угольный форум «Угольная отрасль - новые реалии». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Цикл онлайн-лекций «Черное золото Кузбасса» от ведущих вузов региона запланирован для старшеклассников. Школьников познакомят с цифровыми технологиями и новыми инженерными решениями в горнодобывающей и угольной промышленности региона.

Цикл лекций продлится до 10 октября. В официальной группе Регионального центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» можно посмотреть трансляции.