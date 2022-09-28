Армянский крест-камень «Хачкар» в память обо всех погибших воинах установили в Кузбассе

Фото: АПК.

Армянский крест-камень «Хачкар» в память обо всех погибших воинах установили в Русско-армянском культурном центре в Кемерове. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Отмечено, что каменную стелу весом более тонны доставили из Армении. В течение полугода самобытные мастера-резчики трудились над созданием святыни, а именно вытесывали рельефное изображение православного креста, национальные орнаменты и надписи на русском и армянском языках «Память героям Отечества». Хачкар изготовлен по древней технологии из красного туфа.

Так представители армянской диаспоры, проживающие в регионе, выразили свое почтение великому подвигу солдат, которые навсегда остались на полях сражений, защищая веру, народ и Отечество. Сегодня Хачкар торжественно открыли и освятили.