Сергей Цивилев рассказал о развитии спорта в Кузбассе на Международном форуме

Сергей Цивилев рассказал участникам и гостям Десятого Международного форума «Россия - спортивная держава» о системе развития спорта и строительства спортивной инфраструктуры в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор региона выступил на стратегической сессии «ЕАЭС: спортивное сотрудничество в эпоху глобальных изменений». Почетными гостями стали помощник Президента России Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин.

Глава региона отметил, что хотели бы показать всем гостям и участникам наш подход в организации спорта. Она основана на российской, советской системе подготовки - от дворовых спортплощадок до занятий в круглогодичных спортивных комплексах и до создания специализированных многофункциональных спортивных центров, которые строятся по новым технологиям.