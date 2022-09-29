Владимир Путин направил приветствие участникам Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» в Кузбассе

Владимир Путин направил приветствие участникам Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям X Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Президент России отметил, что Международной форум в этом году проходит в Кузбассе, который подарил миру немало олимпийских чемпионов и победителей крупнейших турниров.

- Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых - взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», - отметил президент России.

Также Владимир Путин рассчитывает, что участники форума детально обсудят актуальные вопросы. Выйдут на конкретные инициативы, которые послужат защите прав спортсменов, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни и укреплению международного гуманитарного сотрудничества.