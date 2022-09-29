Губернатор Кузбасса: чем больше детей будут заниматься самбо, тем более сильным физически и духовно будет подрастающее поколение

Фото: АПК.

В Кемерове стартовал Открытый Международный юношеский фестиваль самбо сборных команд в рамках Международного форума «Россия - спортивная держава». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в приветственном слове к участникам, судьям, тренерам и зрителям соревнований отметил, что в регионе сейчас начинается новая страница в развитии самбо. Под девизом «Самбо - в школу» внедряют этот вид боевых единоборств в учебную программу образовательных учреждений, чтобы как можно больше детей могли заниматься самбо. Это позволит им стать более крепкими физически и духовно.

В соревнованиях принимают участие молодежные команды Армении, Беларуси, Киргизии, России, Таджикистана, ДНР, ЛНР, сборная команда Кузбасса. Так, 29 и 30 сентября на базе губернского центра спорта «Кузбасс» будут проходить поединки участников среди юношей 16-18 лет.

Кроме того, юные спортсмены 30 сентября примут участие в работе международного спортивного лагеря. Одной из приоритетных задач фестиваля являются укрепление дружеских связей между спортсменами разных стран.