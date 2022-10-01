Пятая группа мобилизованных кузбассовцев отправилась в учебный центр

Губернатор Кузбаса пообещал, что регион позаботится о семье каждого призванного жителя области. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В субботу, 1 октября, в Кемерове у нового памятника Героям-сибирякам состоялись торжественные проводы пятой группы мобилизованных кузбассовцев.

Напомним, первая группа жителей области, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебные центры во вторник, 27 сентября, вторая - в среду, 28 сентября, третья и четвертая - 29 и 30 сентября, соответственно.

Губернатор Сергей Цивилев выступил перед военнослужащими с напутственным словом.

- Вы выполняете важнейшую задачу. Со вчерашнего дня ситуация изменилась. Если раньше вы уходили на специальную военную операцию, то теперь вы уходите защищать Россию, потому что в составе нашей страны появилось четыре новых региона - ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Вы уходите защищать нашу страну, нашу территорию, наших людей, - сказал Сергей Цивилев и пообещал мобилизованным заботиться о семье каждого в их отсутствие, обеспечить к проблемам родных военнослужащих индивидуальный подход.

Напомним, ранее в Кузбассе был принят региональный закон о вылате в 200 тысяч рублей каждому мобилизованному и добровольцам, отправившимся в зону СВО, начиная с 16 сентября. Кроме того, всех мобилизованных кузбассовцев обеспечат за счет бюджета комплект вещей, в который входят: утепленные сапоги, пять пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, перчатки, спальный мешок, плащ и аптечка.