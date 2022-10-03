В Кузбассе заключенный применил насилие к сотруднику колонии и получил еще один срок

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе вынесен приговор 37-летнему мужчине, который, находясь за решеткой, применил насилие к сотруднику колонии. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, мужчине лечили зубы, но он остался недоволен объемом оказанной ему помощи. Вернувшись в камеру, он стал ломать вещи, бить по дверям. Сотрудники колонии сделали заключенному замечание, однако он не успокоился, а наоборот применил насилие к инспектору группы надзора. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Суд назначил кузбассовцу два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.