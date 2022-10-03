В Кемерове спасатели пришли на помощь двум маломобильным пенсионерам. Фото: Администрация города Кемерово.

В выходные дни в Кемерове понадобилась помощь двум маломобильным пенсионерам. Об этом сообщает администрация города.

Так, в Ленинском районе 73-летний житель упал с инвалидного кресла. С ним находилась его дочь, которая не смогла помочь подняться отцу. Женщина обратилась к спасателям. Прибывший врач-спасатель осмотрел пожилого мужчину. Кемеровчанин при падении не получил травм и ушибов. Спасатели подняли жителя и посадили в кресло.

В аналогичной ситуации оказалась и 80-летняя жительница Кемерова. Пожилая женщина передвигается по квартире с помощью ходунков. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала. Самостоятельно кемеровчанка не смогла подняться, она стала звать на помощь соседей, которые обратились к спасателям. Дежурный экипаж прибыл в один из домов по пр. Молодежный. Доступ в квартиру был обеспечен при помощи специального инструмента. Пожилую женщину обнаружили на полу, травм и ушибов она не получила.

Отмечено, что более 1600 раз выезжали кемеровские спасатели на обращения горожан с начала года.