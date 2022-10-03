В Кузбассе случился пожар на территории шахты «Ерунаковская-8»

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В районе поселка Ерунаково в Новокузнецком округе 3 октября в 7.36 произошел пожар на территории шахты «Ерунаковская-8». Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отмечено, что возгорание случилось в административно-бытовом комплексе. Так, из окон второго этажа шел дым на момент прибытия первого подразделения. Все люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. В результате в одном из помещений обгорела внутренняя обшивка стен на площади 20 квадратных метров. Причина возгорания будет установлена.

Пожар ликвидировали в 9.00. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 12 человек и четыре единицы техники.