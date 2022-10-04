Сергей Цивилев: первые 435 семей мобилизованных получили региональные выплаты

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В Кузбассе первые 435 семей мобилизованных получили региональные выплаты по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Он отметил, что единовременные выплаты начали перечислять на счета военнослужащих в кратчайшие сроки.

- Лично проверил условия, в которых находятся наши ребята в учебных центрах. Всем необходимым они обеспечены, если будет чего-то не хватать - будем довозить, нет вопросов по питанию. При этом важно, чтобы ребята были уверены, что у них все в порядке дома, поэтому выплаты и другую необходимую помощь семьям мобилизованных из Кузбасса начали оказывать незамедлительно, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что ранее в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения - всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО после 16 сентября.

Для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет), заявление по установленной форме. Документы также могут подать родственники военнослужащего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством.

Муниципальные администрации Кузбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Кроме того, правительством региона организовано заполнение заявлений в учебных центрах - для тех кузбассовцев, кто уже уехал для прохождения подготовки.

Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09.00 до 19.00.