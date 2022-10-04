В Новокузнецке попала под суд автомобилистка, из-за которой утонула ее пассажирка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке будут судить 34-летнюю автомобилистку, из-за которой утонула ее пассажирка. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в июле 2022 года в полицию поступило сообщение о ДТП, которое случилось на Запсибовских карьерах. Там рыбаки стали очевидцами того, как автомобиль Mazda6 на высокой скорости скатился в воду с обрыва высотой более шести метров. Автомобиль находился на плаву около минуты, а затем стремительно ушел под воду.

Прибывшие правоохранители обнаружили на берегу рядом пьяную женщину. Она рассказала, что является водителем оказавшегося в воде автомобиля, а в салоне осталась ее подруга. Позже из иномарки водолаз-спасатель достал тело 35-летней женщины, которая погибла в результате утопления. Автомобилистка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, это показало медицинское освидетельствование.

Оказалось, что накануне происшествия женщина распивала алкоголь вместе со знакомыми на берегу карьера, в несанкционированном месте отдыха. Новокузнечанка изначально хотела ночевать на природе, но решила уехать домой после ссоры с сожителем. Ее подруга планировала уехать вместе с ней. Автомобилистка очень плохо запомнила дорогу до дикого пляжа, поэтому повернула не туда и скатилась с обрыва в реку. Женщина признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Жительнице грозит до 12 лет лишения свободы.