Современный рентгенологический комплекс начал работу в кузбасской больнице

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Современный рентгеновский диагностический комплекс «Р-500 «Дуограф» поступил в гурьевскую поликлинику №1 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса нацпроекта «Здравоохранение». Администрация правительства региона отмечает, что из федерального бюджета на эти цели направлено более 16 млн рублей.

Ежедневно на цифровом рентген-аппарате смогут проходить обследование до 50 человек. Новый комплекс имеет широкий диапазон изменения высоты стола. Это облегчает укладку пациентов с ограниченной подвижностью, пожилых пациентов и детей. Также специалисты при обследовании маленьких пациентов будут использовать сменные фильтры, благодаря этому лучевая нагрузка будет минимальной.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов отметил, что в прошлом году по больницам, поликлиникам и амбулаториям Кузбасса было распределено 1 214 единиц оборудования. В этом в медицинские организации поступит 238 единиц.