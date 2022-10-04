В Кемерове отменили проверку систем оповещения.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Кемерове отменили проверку системы оповещения, запланированную на 5 октября. Об этом сообщает горадминистрация, ссылаясь на управление ГО и ЧС.
- По информации Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово, проверка системы оповещения, запланированная 5 октября, отменена по распоряжению Министерства МЧС России, - отмечает администрация города.
Уточним, что электросирены должны были прозвучать с 10.40 до 11.10. Однако сегодня стало известно, что проверка не состоится.