В Кемерове отменили проверку систем оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кемерове отменили проверку системы оповещения, запланированную на 5 октября. Об этом сообщает горадминистрация, ссылаясь на управление ГО и ЧС.

- По информации Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово, проверка системы оповещения, запланированная 5 октября, отменена по распоряжению Министерства МЧС России, - отмечает администрация города.

Уточним, что электросирены должны были прозвучать с 10.40 до 11.10. Однако сегодня стало известно, что проверка не состоится.