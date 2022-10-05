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Происшествия5 октября 2022 5:02

Следственный комитет заинтересовался видео с избиением подростка в Кузбассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе проводится доследственная проверка по сообщениям об избиении подростка в городе Топки. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в школе села Усть-Сосново юноша избил сверстника. Жесткая драка попала на видео, и оно быстро распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как один подросток сначала душит, а потом бьет другого по голове.

После публикации на место происшествия выехала следственная группа. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта, выясняют причину случившегося, а также тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшего школьника.

- Будет дана юридическая оценка действиям администрации учебного учреждения. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение, - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.