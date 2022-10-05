За сутки в Кузбассе выявили 211 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 211 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 847 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 205 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 199 480 выздоровели, 2 665 скончались, 3 324 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.