В Кемерове подросток напал на знакомого с ножом

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове конфликт между подростками закончился ножевым ранением. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на проспекте Шахтеров подростка ранили ножом. Свидетели сняли последствия ЧП на видео: на кадрах видно, как одного юношу увозят на скорой, а второго сажают в полицейскую машину. При этом кто-то из очевидцев кричит: «Заберите у него нож».

В ГУ МВД по Кемеровской области подтвердили, что подобный инцидент произошел на проспекте Шахтеров. По предварительным данным, между двумя подростками 15 и 17 лет недавно произошел конфликт. Сегодня они снова продолжили выяснять отношения, и в ходе словесной перепалки старший юноша ударил младшего острым предметом в бок. Очевидцы происшествия смогли остановить нападавшего и вызвали сотрудников полиции и медиков. Пострадавший юноша находится в больнице, ему оказана необходимая помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Нападавший был доставлен в отдел полиции «Рудничный». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.