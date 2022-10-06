В Кузбассе за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

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В Кузбассе снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

С 26 сентября по 2 октября в регионе было зарегистрировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Неделей ранее было 20,2 тысячи инфицированных.

- Заболеваемость ОРВИ совокупного населения на уровне эпидемического порога, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В рамках мониторинга за циркуляцией вирусов был исследован клинический материал от 70 больных. Этиологический фактор установлен в 13 случаях - все они обусловлены негриппозными вирусами.