В Кузбассе определили лучший центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки

Кемеровский Центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки признан лучшим - муниципальная информационно-библиотечная система Кемерова стала победителем областного конкурса.

Конкурс проводился среди центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Кузбассе. Его организатор - Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова, где находится Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки.

Напомним, что в городских библиотеках Кемерова работает система центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки. Сейчас в пяти библиотеках - имени Н.В. Гоголя, имени И.М. Киселева, имени В.М. Мазаева, «Книжная радуга» и Библиотеке городских историй - можно получить доступ к электронному архиву, содержащему документы из самых разных областей наук, видеолекции, мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии и многое другое.

В планах Муниципальной информационно-библиотечной системы Кемерова - открытие новых центров удаленного доступа. Для того, чтобы воспользоваться собранием крупнейшего российского хранилища информации, нужно записаться в одну из городских библиотек.