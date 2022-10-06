В Кемерове в ДТП пострадали три подростка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

На улице Центральной в Кемерове произошло ДТП, в результате которого пострадали три подростка. Подробности дорожного происшествия рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Авария произошла накануне около 18.00. 32-летний водитель автомобиля «Фиат» двигался в сторону улицы Баха и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать машины. При этом он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автомобилем «Тойота Карина», который поворачивал налево. От удара иномарку отбросило на обочину, и она врезалась в столб. Как оказалось, за рулем «Тойоты» сидел 17-летний студент местного техникума, не имевший водительского удостоверения. В салоне у него находился еще один 17-летний студент, а также 15-летний школьник и 14-летняя школьница - все трое пострадали в аварии и были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД привлекли водителя автомобиля «Фиат» к административной ответственности. А по факту травмирования подростков сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.