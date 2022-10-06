Фото: АПК.

Рукодельницы Кузбасса запустили акцию «Шьем, вяжем НАШИМ». Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, женщины региона решили обеспечить теплыми вещами собственного изготовления мобилизованных бойцов, которые отправились в зону СВО. Жительницы Кузбасса вяжут шарфы, перчатки, носки, рукавицы, утепленные балаклавы и толстовки.

Рукодельницы говорят, важно, чтобы в межсезонье и зимой наши ребята были согреты и чувствовали заботу земляков. Отмечено, что активистки Мариинска выступили с инициативой «одеть и обогреть» бойцов. Они приглашают жительниц всех муниципалитетов присоединиться к их акции «Шьем, вяжем НАШИМ».

Предприниматели Мариинского округа, учреждения образования, культуры уже подключились к инициативе. Покупные флисовые вещи, термобелье, полотенца, непромокаемые накидки, приносят те, кто не умеет шить и вязать.

Пункт сбора теплых вещей работает все дни кроме воскресенья с 08.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, 8, Дом детского творчества в Мариинске. Жители других муниципалитетов могут уточнить адрес в администрации.

Уточним, что все изделия, которые изготовят и соберут жители будут переданы в мобилизационный штаб, а после - мобилизованным из Кузбасса.