Соцслужбы помогут семьям всех мобилизованных из Кузбасса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник по поручению губернатора Сергея Цивилева. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в сборе документов для единовременной выплаты, полагающейся мобилизованному, помогают специалисты, а также оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях близким бойцов. Они могут обратиться за психологической помощью и за консультацией по вопросам ухода за пожилыми людьми.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что всем мобилизованным из Кузбасса оказывают всестороннюю поддержку, не оставляем без внимания и их родных. Специалист социальной службы знакомится лично с семьей каждого бойца, а именно звонит и приходит в дом.

Уточним, что с 21 сентября кузбассовцам выплачивают по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября. В настоящее время выплаты уже получили более тысячи семей.