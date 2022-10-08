Полпред президента Анатолий Серышев посетил кузбасский мемориал

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева.

В Кузбассе прошла встреча губернатора и полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, вместе с ними также были губернаторы и председатели законодательных собраний СФО.

Во время встречи они посетили кузбасский мемориал Героям-сибирякам, проект которого создали местные архитекторы. Отмечено, что диаметр главного памятника - Воину-освободителю - 74 м. Напомним, что мемориал - полная копия памятника, установленного в берлинском Трептов-парке, прототипом героя которого стал подвиг кузбассовца Николая Масалова, спасшего во время боев за взятие фашистской столицы маленькую немецкую девочку.

Вдоль главной аллеи находятся пилоны из гранита, на которых высечены имена трех тысяч героев СССР, России и полных кавалеров Ордена славы.