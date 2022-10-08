С 10 октября в Кемерове запустят дополнительные автобусы

Фото: архив "КП". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С понедельника, 10 октября, в Кемерове запустят несколько дополнительных автобусов по трем направлениям. Теперь по каждому из них будет ездить 7 автобусов.

Изменения касаются маршрутов:

№ 49 «Д/п Комсомольский - АО «Токем»;

№ 81 «Д/п Комсомольский - Ж/д вокзал»;

№ 91 «Сквер (ФПК) - Губернский рынок».

По первому маршруту запустят пять дополнительных автобусов, по второму - три, и на 91 маршрут - четыре доп. рейса.

Новое расписание автобусов доступно на сайте УЕЗТУ.РФ, а также в транспортных сервисах и на остановках.