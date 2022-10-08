Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко одобрил 12 млрд рублей на здравоохранение области

Фото: АПК.

В Кузбасс с рабочим выездом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он в ходе своего объезда посетил кемеровские медицинские учреждения: поликлинику № 5, Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского и кардиоцентр имени академика Л.С. Барбараша.

- Мы видим, что позитивное изменение инфраструктуры положительно отражается на показателях здоровья. На протяжении пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения Кузбасса запланировано выделить почти 12 млрд рублей. Уже в этом году регион освоит 2,5 млрд рублей, - сказал Михаил Мурашко.

Также он уточнил, что эти средства пойдут на медоборудование (минимум 230 единиц), автомобили (минимум 220 штук), а также на улучшение поликлиник - в планах построить восемь новых и сделать ремонт в 150-ти.