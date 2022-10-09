Жительница Кузбасса потеряла почти 300 тысяч рублей после общения с незнакомцем

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летняя жительница Прокопьевска пыталась предотвратить снятие денег со своего счета, а в итоге лишилась почти 300 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются украсть деньги с ее счета и рекомендовал для сохранности сбережений срочно перевести все деньги на «безопасный счет». Прокопчанка поверила звонившему и перевела около 300 тысяч рублей на указанный счет. Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские разыскивают афериста.